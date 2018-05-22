На Николаевщине пьяный пенсионер на автомобиле врезался в поезд и задержал его на 21 минуту

В понедельник, 21 мая, около 16 часов на перегоне Веселиново - Николаев 76-летний водитель решил проигнорировать световую и звуковую сигнализации и выехал на железнодорожный переезд, где был сбит пассажирским поездом №92 «Одесса - Константиновка».

Оказалось, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения, а в результате происшествия получил гематому головы и был доставлен в центральную районную больницу в поселке Веселиново. Вместе с тем, его автомобиль остался почти без багажного отделения и теперь требует капитального ремонта.

Из-за этого дорожно-транспортного происшествия пассажирский поезд №92 был задержан на 21 минуту.

Напомним, что в Одесской области в среду во время мониторинга линии государственной границы погиб участковый инспектор отдела пограничной службы "Болград" Измаильского пограничного отряда.