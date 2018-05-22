В Харькове в школе неизвестные распылили перцовый спрей – госпитализировано 15 детей

В школе №3 в Харькове распылили перечный спрей, всех детей эвакуировали.

Об этом сообщает «Громадське Харьков».

По сообщениям очевидцев, части детей оказывают медицинскую помощь на месте, часть отправили в больницу.

Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, 22 мая школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание.

«Сейчас за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют», - сообщила и.о. начальницы управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

По ее информации, в школе дежурят 4 машины экстренной помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

Харьковский адвокат Олег Головков отметил, что в больницу, в частности, попала его дочь.

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

Напомним, что по состоянию на 20:00 понедельника 21 мая в медицинском учреждении находилось 29 детей из 39, их состояние стабильное положительное и в скором времени их выпишут.