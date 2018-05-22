В Южноукраинске горел магазин бытовой химии

В Южноукраинске утром 22 мая спасатели погасили пожар в магазине бытовой химии на бульваре Курчатова.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар заметил случайный прохожий и сообщил о нем в службу спасения в 5:59. По указанному адресу выехали отделения 25-й и 27-й пожарных спасательных частей и штабной автомобиль. Из-за плотного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Пожар площадью 8 кв.м ликвидировали, его причина устанавливается. К тушению привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске пожарные через окно вытащили спящего мужчину из задымленной квартиры.