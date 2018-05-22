Газ в харьковской школе распылил ученик, - Гриневич

Газ из баллончика в харьковской школе распылил один из учеников.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает Укринформ.

Гриневич сообщила, что эвакуация из школы была сразу организована и осуществлена​​. Детей, которым стало плохо, немедленно отвезли в больницу. Сейчас все дети в нормальном состоянии, есть проблемы у одного мальчика, но и его состояние уже улучшается, хотя пока он должен оставаться в больнице.

Министр образования отметила, что случай, который произошел 8 мая на линейке в черкасской школе, очень похож на сегодняшний. По мнению Гриневич, это свидетельствует о распространении идеи о том, как срывать учебный процесс. Дети, которые это делают, часто не понимают, какой вред могут нанести другим детям.

Напомним, 22 мая в результате отравления детей в харьковской школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом.

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.