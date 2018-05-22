В одном из карьеров на Николаевщине утонул 15-летний подросток

Во вторник, 22 мая, в районе села Бугское Арбузинского района Николаевской области в карьере утонул подросток.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:30 спасателям сообщили, что подросток ушел на рыбалку к затопленному гранитному карьеру, слева от Саковской скалы, и не вернулся. Прибывшая на спасательном судне 28 Государственная пожарно-спасательная служба на расстоянии 4 метров от берега заметила тело парня и отвезла его на сушу.

Выяснилось, что подросток не сказал своим родственникам, что ушел на речку и когда они начали его искать, телефон уже не отвечал. На месте происшествия для выяснения обстоятельств работали сотрудники правоохранительных органов.

Спасатели отмечают, что только с начала текущего года на территории Николаевской области произошло 13 чрезвычайных происшествий на воде, во время которых шесть граждан утонуло, а восемь удалось спасти.

Ранее сообщалось, что в Польше двое братьев-украинцев утонули в канале во время вечеринки.