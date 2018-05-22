На Николаевщине спасатели достали пенсионера, который упал в колодец

В селе Куцуруб Очаковского района на Николаевщине 22 мая спасатели и местный житель достали 81-летнего мужчину, который упал в колодец с питьевой водой.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:04 в службу спасения поступило сообщение, что мужчина упал в колодец с питьевой водой на территории частного домовладения по улице Комарова. Спасателей вызвала дочь пострадавшего.

Сотрудники ГСЧС прибыли по указанному адресу и вместе с хозяином домовладения, который пытался самостоятельно вытащить мужчину, достали пострадавшего наружу. Врачи скорой помощи, которые также были на месте, оказали неотложную помощь и доставили пенсионера в Очаковскую центральную районную больницу для обследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина упал в колодец и чудом не поранился об арматуру.