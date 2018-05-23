В центре Николаева упавшая ветка повалила пять опор контактной сети - разбит стоящий рядом автомобиль

В среду, 23 мая, в Николаеве на улице Потёмкинской упали опоры контактной сети трамвая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили жители Николаева и работники «Николаевэлектротранса».

Так, Степан Заверзаев опубликовал в группе Электротранспорт Николаева фото упавших линий.

«Утро Николаевэлектротранса началось с масштабных проблем. Результат постоянного недофинансирования, необоснованость тарифа на проезд. Одна гнилая ветка с дерева и минус пять опор, которые сгнили настолько, что держались только за счет ржавчины и честного слова. Один из показательных результатов эффективного управления предприятием Матвеева и компании. Также нанесен ущерб припаркованному автомобилю», - написал он.

Также о происшествии сообщил Вячеслав Кащенюк, который был одним из кандидатов на должность заместителя директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко.

«Вот и плоды халатного не до финансирования «Николаевелектротранс». Может после этого случая город обратит внимание на плачевное состояния единственного коммунального транспортного предприятия. Упавшее дерево привело к падению 5-ти опор по ул. Плехановская. Работники предприятия уже преступили к ликвидации аварии, - сообщил он.

Позднее сотрудник «Николаевэлектротранса» сообщил, что на улице Потемкинской на протяжении четырех дней движение трамваев будет остановлено. Он отметил, что причиной этому послужила упавшая ветка из-за которой произошло падение пяти опор контактной сети, которые уже давно нуждались в замене.

Как передает корреспондент «Преступности.НЕТ», на месте работают сотрудники Николаевоблэнерго. Они обесточивают провода и распиливают электро опоры. Движение по улице Потёмкинской заблокировано в районе двух кварталов, от улицы Московской до Малой Морской. Пока неизвестно, когда им удастся полностью ликвидировать последствия аварии.

Напомним, что 14 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил трудовому коллективу «Николаевэлетротранс» нового директора КП – депутата горсовета от «Оппоблока», председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Владимира Евтушенко.

Ранее сообщалось, что экс-директора «Николаевэлектротранса» Лисовского подозревают в злоупотреблениях при распоряжении имуществом КП. Также работники КП «Николаевэлектротранс» были недовольны новым руководителем предприятия в лице Виталия Матвеева, так как он, по их мнению, не выполняет в должной мере свою работу, не обеспечивает водителей нормальными условиями работы, а также никак не следит за техническим состоянием транспорта.