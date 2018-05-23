В Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка

В Николаеве 22 мая около 7:20 на пешеходном переходе по улице Космонавтов водитель автомобиля «Chery» сбил женщину и 14-летнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

В тот же день в Очакове водитель автомобиля «Daewoo Lanos», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в автомобиль «ГАЗ-24». В результате ДТП пострадал водитель «Daewoo Lanos».

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на одном перекрестке случилось сразу два ДТП.