В Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка

В Николаеве 22 мая около 7:20 на пешеходном переходе по улице Космонавтов водитель автомобиля «Chery» сбил женщину и 14-летнюю девочку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.
В тот же день в Очакове водитель автомобиля «Daewoo Lanos», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в автомобиль «ГАЗ-24». В результате ДТП пострадал водитель «Daewoo Lanos».
По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на одном перекрестке случилось сразу два ДТП.