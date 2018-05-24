В николаевской типографии заявили об угрозе задержки выплаты заработных плат – депутаты говорят, что по закону не могут им помочь

Елена Филатова Коммунальное предприятие «Николаевская областная типография» испытывает финансовые трудности, которые могут привести к задержкам заработных плат.

Об этом сообщила главный бухгалтер предприятия Елена Филатова в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства в четверг, 24 мая.

По ее словам, они уже давно просили о финансовой помощи в связи с состоянием оборудования на КП.

- На сегодняшний день оборудование у нас действительно устаревшее, энергоемкое, трудозатратное. Но, так как вопрос о выделении средств на оборудование стоял уже ну очень давно, даже вот то, о чем мы говорили сейчас не решает в корне проблему и не принесет уже того экономического эффекта, который мы ожидали еще пару лет назад, - выступила она.

В то же время, за последние несколько месяцев на предприятиях значительно выросла цена на газетную бумагу: если раньше типография покупала тонну бумаги за 600 долларов, то теперь платит за то же количество 1 000 долларов.

- Учитывая, что в Украине очень большой дефицит бумаги, мы, понимая специфику наших клиентов, не успеваем поднимать цену по договорам. Мы за полтора-два месяца должны предупредить о повышении цены, а написали им только с 15 мая и подняли цену и расчета 850 долларов за тонну. А сегодня тонна стоит уже 1 000 долларов. Это ведет к вымыванию оборотных средств со счетов предприятий, - заявила Филатова.

Также из-за дефицита типография вынуждена заказывать бумагу мелкими партиями в разных областях Украины, что несет большие траты на оплату доставки. Несмотря на то, что они нашли поставщиков, которые готовы делать крупную поставку товара, те требуют стопроцентной предоплаты, которую предприятие не в состоянии сделать,

- Для того чтобы стабилизировать работу предприятия нам необходима финансовая помощь, пусть даже на возвратной основе. 50 тонн бумаги – это полтора миллиона гривен. На сегодняшний день эта сумма позволит нам стабилизировать ситуацию, аккумулировать собственные средства, решить вопросы с ремонтом оборудования и его подготовке к предвыборным компаниям. Так как там достаточно высокие нагрузки, наше предприятие – единственное в области, которое в состоянии справится с большими объемами, - отметила она.

В свою очередь заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир рассказал членам комиссии, что в 2017 году были приняты изменения в антимонопольном законодательстве, которые не позволяют депутатам выделить деньги предприятию.

- Любая помощь, которая предоставляется коммунальному предприятию, подпадает под эту сферу, потому что она нарушает внутреннюю ситуацию на рынке. То есть мы вводим наше предприятие в более выгодные конкурентные условия. На данный момент мы ищем выход, я пока не могу сказать. Мы можем выделить деньги, но они не смогут их использовать, - резюмировал он.

В ответ Филатова предложила депутатам уже сейчас закупить бумагу для предвыборной компании, тем самым улучшить состояние дел на предприятии и сэкономить в дальнейшем. На что Кушнир сказал, что типографии никто не может запретить делать то, что принесет им прибыль, если это не выходит за рамки действующего законодательства.

Напомним, что ранее с должности директора коммунального предприятия «Николаевская областная типография» уволили Сергей Ищенко. Находясь на должности, Ищенко несколько раз обращался к Николаевскому облсовету с просьбой выделить 3 миллиона гривен на закупку оборудования для усовершенствования допечатного процесса изготовления продукции.