Николаевская полиция разыскивает пропавшего без вести школьника

В Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает 14-летнего Игоря Дурнева, который около 8:20 23 мая ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русого цвета. Был одет в спортивные брюки черного цвета, светлые кроссовки, светлую футболку, черный свитер.

При себе у него была мужская сумка черного цвета, с которой он ходит на занятия в школу.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Корабельный отдел полиции по адресу: улица Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 40-20-02, 40-20 01, 102.

Напомним, что ранее на Николаевщине полицейские разыскали пропавшую из студенческого общежития девушку.