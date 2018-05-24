На Киевщине девушка протаранила полицейский автомобиль и пыталась сбежать – полиции пришлось применить оружие

Патрульная полиция применила огнестрельное оружие при задержании подозрительного автомобиля автомобиля в Ржищеве Киевской области.

Об этом сообщил «Украинской правде» пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

- Группа реагирования патрульной полиции пыталась остановить машину, которая вызвала подозрение. Водитель не остановился, совершил наезд на патрульный автомобиль, начал уезжать, - рассказал он.

Жукович отметил, что водителя - это девушка 1991 года рождения - задержали и доставили в медицинское учреждение, чтобы выяснить, в каком состоянии она находится.

- Работники полиции применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить транспортное средство. Правомерность будет определять прокуратура, - отметил также спикер полиции.

Видео инцидента опубликовал в Facebook местный житель Алексей Соломенцев. На записи можно увидеть, как автомобиль ВАЗ 21099 ездит кругами вокруг клумбы в центре города. Полицейские пытаются остановить машину.

Напомним, в Одессе полиция задержала банду барсеточников – преступники при попытке скрыться врезались в бетономешалку.