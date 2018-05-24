В Николаеве прогнозируют ухудшение погоды и штормовое предупреждение

В Николаеве 24 мая прогнозируют штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Службе оперативного реагирования Департамента ЖКХ Николаевского городского совета.

В ближайшее время по городу и области ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с. Такая погода, по прогнозам, сохранится до конца суток.

Отметим, что согласно данным сайтов прогноза погоды, обещают дождь разной силы. Одни ресурсы сообщают, что дождь будет сильным, другие – что небольшим.

Напомним, что недавно после дождя центральные улицы Николаева залило водой.