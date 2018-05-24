В Вознесенске сгорели гараж и припаркованный рядом автомобиль

В городе Вознесенске на Николаевщине 24 мая сгорел легковой автомобиль.

Об этом сообщили в 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

Возгорание произошло в гаражном кооперативе, в результате пожара уничтожен автомобиль и серьезно поврежден гараж.

Как уточнили «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, возгорание произошло, когда владелец машины при помощи сварки пытался устранить какую-то неисправность. Автомобиль был заправлен газом, в какой-то момент произошла вспышка, и его охватил огонь. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом неизвестные подожгли микроавтобус «Volkswagen».