Дело о гибели мужчины на ралли возле Николаева: в полиции полгода ждут результаты экспертизы из Харькова

В николаевской полиции вот уже 6,5 месяцев ждут результаты экспертизы для принятия окончательного решения в уголовном производстве по факту гибели мужчины во время проведения чемпионата Украины по мини-ралли 4 июня 2017 года в поселке Зайчевское возле Николаева.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, по данному факту было открыто уголовное производство ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Впоследствии производство переквалифицировали и теперь расследуют по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия»).

«По уголовному производству 9 ноября 2017 года назначено инженерно-техническую экспертизу по вопросам безопасности жизнедеятельности, проведение которой поручено экспертам Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз заслуженного профессора Н.С. Бокариуса», - говорится в ответе полиции.

На данный момент проведение экспертизы продолжается, результаты ждут для принятия окончательного решения.

Как сообщалось, погибший мужчина перебегал гоночную трассу, в нескольких метрах от движущегося автомобиля. А за рулем находился несовершеннолетний.