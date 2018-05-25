На Николаевщине «Ford» слетел с трассы в забор и загорелся – пострадала семья с детьми

В Николаевском районе в селе Нечаяное на автодороге «Одесса - Николаев» вечером 24 мая водитель «Ford Kuga» въехал в забор жилого дома. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали двое взрослых и двое детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В автомобиле ехала семья из Херсона. В результате столкновения автомобиль загорелся. Двое детей, шести и двенадцати лет, а также их 42-летний отец-водитель и 33-летняя мать госпитализированы.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: ГУНП в Николаевской области, ГСЧС в Николаевской области.

Напомним, на Николаевщине автомобиль загорелся после столкновения с отбойником – водитель погибла, пассажир ранен.