«Слишком высоко себя несут»: в николаевской бригаде морпехов отреагировали на демарш своих сослуживцев перед Порошенко

В командовании 36-й Отдельной бригады морской пехоты, в состав которой входит Первый отдельный феодосийский батальон морской пехоты, заявили, что бойцы устроившие демарш считают себя особенными и «высоко себя несут».

Об этом заявила «Обозревателю» пресс-офицер 36-й ОБрМП ВМС Украины Александра Бессмертная.

- В 1 ФОБМП тоже нормальный коллектив, но… В последнее время, кроме громких криков что «мы небадяженные» и только мы настоящие морпехи, больше ничего не слышно. 1 ФОБМП слишком высоко себя несет. Громкие выкрики нужно подкреплять делам! - заявила она.

Также она добавила, что с бойцами, которые выступили против нового цвета беретов и заявили о проблемах в батальоне будет работать историк Василий Павлов.

По словам Бессмертной, бойцы, которые вышли с протестом уже одели новые береты.

Комментируя ситуацию с якобы уходом из батальона опытных офицеров она ответила коротко:

- Мы ценим каждого морпеха. Но если человек не хочет служить, то насильно его не заставишь!, — чем подтвердила проблему с кадрами.

В тоже время журналист Ольга Решетилова пишет, что проблема данного демарша не в цвете берета.

«Прекратите делать вид, что вы не понимаете, о чем были вчерашние черные береты. Не спускайте дискуссию до цветов, знаков, истории. Не перекручивайте. Демарш морпехов не о том, чтобы сохранить старую символику. Он о том, что морпехи не хотят одевать новые символы на старую совковую армию. Они хотят перемен по существу, а не по форме», — написала она.

Напомним, что в Николаеве бойцы Первого Феодосийского отдельного батальона морской пехоты, который в 2014 году вышел из Крыма, выступили против смены цвета берета.

В свою очередь в Военно-морских силах Украины заявили, что большинство морских пехотинцев, которые отказались сменить береты в ходе церемония с участием Президента Украины, были уволены в запас.

Стоит отметить, что на официальных мероприятиях с участием Президента Украины принимаются усиленные меры безопасности. Все участники мероприятие должны пройти процедуру аккредитации с предоставлением паспортных данных, а перед самим мероприятием подтвердить свою личность и пройти досмотр личных вещей и рамку металлодетектора. На данный момент нет ответа, как уволенные в запас морпехи смогли пройти на мероприятие с участием Петра Порошенко.