Жительница николаевской многоэтажки возмутилась убытками от протекшей крыши и посетовала на работу ЖЭКа

В Николаеве во время осадков из-за текущей крыши пострадал многоэтажный дом по адресу Архитектора Старова 6-Б, а в ЖЭКе проблему игнорируют.

Об этом идет речь в пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ» письме жительницы этого дома.

«В такие чудесные дни, когда идет дождик или тает снег и можно было бы смотреть в окошко и мечтать о приятном, но не нам. Хорошо, что в этот день у меня был выходной и около часа я простояла с тряпкой и насобирала ведро воды, это тоже очень романтично, но я могу быть на работе, и ребенок сам останется дома», – пишет Светлана.

Также она отмечает, что обращалась в ЖЭК из-за проблем с кровлей, но там ответили, что ничего не могут поделать и у них недостаточно специалистов.

«Ходила в ЖЭК, на сегодняшний день он нам ничего не должен делать, так как нас нет в списках на капитальный ремонт и в абонентскую плату не входит это, и вообще всякий бред, мол есть материал на вашу квартиру, но нет специалистов, ищите, поговорите с соседями... А может через неделю мы сможем вам залатать крышу, но это не надолго», – подчеркнула жительница многоэтажки.

В то же время, в ООО «Соляные», которое обслуживает этот дом, рассказали журналисту «Преступности.НЕТ», что их работники и электрики выезжали по данному адресу из-за текущей крыши для ликвидации последствий.

– Там была проблема из-за бутылки, которая забила ливнесток, – сообщила сотрудница ЖЭКа.

При этом она, также добавила, что их сотрудники не имеют ключей от двери на крышу и часть ответственности за произошедшее несут сами жители. Также она отметила, что крышу дома ремонтировали в 2013 году, она в нормальном состоянии и не находится в очереди на капитальный ремонт.

Кроме того, сотрудница ООО «Соляные» рассказала, что пострадавшие от осадков вправе через суд требовать компенсации причиненного непогодой ущерба.

Напомним, что из-за проливного дождя, который днём в воскресенье, 20 мая, начался в Николаеве, центральные улицы города залило водой.