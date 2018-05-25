В микрорайоне Варваровка на территории турбазы горит деревянный домик

В пятницу, 25 мая в микрорайоне Варваровка в Николаеве горит деревянный домик на территории турбазы.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили в ГСЧС.

Так, на месте выяснилось, что горит одноэтажный деревянный домик. Локализация пожара составляет 30 квадратных метров.

Опасности распространения огня на другие помещения не наблюдается.

На месте работает два отделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям: 2-е и 19-е отделение ГСЧС.

Причины пожара на данный момент не известны.

Напомним, что в четверг, 17 мая в селе Покровское в Очаковском районе сгорел одноэтажный жилой деревянный дом