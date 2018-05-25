На Николаевщине разыскивают 20-летнего парня, который сбежал из реабилитационного центра

На Николаевщине полицейские разыскивают пропавшего 20-летнего парня.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Вознесенский отдел полиции разыскивает 20-летнего Артура Георгицу, который 23 мая самостоятельно покинул реабилитационный центр для наркозависимой молодежи, расположенный в селе Бугское по улице Лесной, 53, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, волосы темные. Был одет в: футболку черного цвета, спортивные штаны, кроссовки синего цвета.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Вознесенский ОП ГУНП по адресу: г. Вознесенск ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Напомним, что Заводский отдел полиции Николаева разыскивает без вести пропавшую супружескую пару.