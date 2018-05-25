Возле Ингульского моста в троллейбус врезался грузовик – пострадавшую девушку госпитализировали

В Николаеве возле Ингульского моста, в районе пересечения улиц Пушкинская и Адмиральская днем 25 мая грузовик врезался в троллейбус №6.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительным данным, троллейбус выехал с остановки, немного притормозил, и в этот момент в него врезалась фура. В результате ДТП пострадали три человека. Женщине и девочке оказали помощь на месте, у них были незначительные травмы, а десятиклассницу доставили в больницу с повреждением ноги. Опять же по предварительным данным, оба водителя на момент аварии были трезвы. На месте происшествия сейчас образовалась пробка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись «маршрутка» и «скорая».