«Мне вообще пох*ру, завтра все порешаю»: В Николаеве пьяный «в дым» водитель врезался в автомобиль патрульной полиции

В Николаеве пьяный водитель врезался в служебный автомобиль патрульной полиции.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила.

По его словам, автомобиль патрульной полиции стоял на центральной улице с хорошим освещением. При этом у служебной машины горела проблесковые маячки, однако водитель «Mitsubishi» ее так и не заметил.

«Просто «протер» бок патрульки и, снеся зеркало, не останавливаясь, попытался скрыться с места», – написал Данила.

Кроме того он отметил, что в то время, как сотрудники патрульной полиции предложили водителю «Mitsubishi» пройти тест на состояние алкогольного опьянения «Драгер», у него обнаружили 3,31 промилле алкоголя.

«Остановлен, оформлен, «отстранен от вождения», - добавил начальник УПП.

«– Уважаемый, проходить осмотр на состояние алкогольного опьянения в установленном Законом порядке будете?

– Давай трубочку, задую… Мне вообще по**ру, завтра все порешаю и опять ездить буду!» – процитировал диалог с водителем Данила.

Напомним, что в Николаеве ранее судимый мужчина возил с собой бутылку с мочой, а после остановки патрульными из-за подозрения в вождении авто в состоянии наркотического опьянения, пытался сдать ее содержимое на экспертизу в больнице.