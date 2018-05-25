В центре Николаева произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Николаеве в пятницу, 25 мая, в районе пересечении улиц Большая Морская и Пушкинская столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Все участники ДТП двигались по улице Большой Морской со стороны улицы Пушкинской в направлении Фалеевской. Водитель «Audi», который двигался впереди, притормозил, что повторили и водители «ЗАЗ-1102» и «ВАЗ-2101».

В это же время не успел среагировать на смену дорожной обстановки водитель «ВАЗ-2109», который въехал в заднюю часть «копейки» и автомобили от удара толкнуло вперед.

В результате ДТП никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения кузова.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции. Движение на участке усложнено.