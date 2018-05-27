В Уганде в результате смертельного ДТП погибло 48 человек

фото:metro.co.uk В ночь на пятницу, 26 мая, в Уганде в результате автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса, трактора и грузовика погибли 48 человек, из них - 16 детей.

Об этом сообщает Africanews.

Как сообщает полиция региона, автобус столкнулся с трактором, которых ехал впереди, в результате этого автобус перевернулся в врезался в грузовик. Отметим, что полиция винит в несчастном случае водителя трактора, который ехал ехал без огней или отражателей.

«Число погибших в настоящее время составляет 48 человек, в том числе 16 детей», - сообщил пресс-секретарь Красного Креста Уганды.

Добавим, что правоохранители предполагают, что виновником смертельного ДТП является водитель трактора, который ехал по дороге не включив фар и без отражателей. В свою очередь, рейсовый автобус превышал скорость.



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