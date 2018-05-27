В Николаеве автомобиль патрульной полиции врезался в столб, пытаясь остановить нарушителя ПДД

В ночь с субботы на воскресенье, 27 мая, в центре Николаева автомобиль патрульной полиции «Skoda», пытаясь догнать нарушителя, врезался в столб.

Об этом сообщает издание «0512».

Во время патрулирования сотрудниками полиции был замечен автомобиль «Honda», который нарушил ПДД. Полиция подала свето-звуковой сигнал с требованием остановится, но водитель «Honda» проигнорировал.

Автомобиль «Honda» двигался в среднем ряду по проспекту Центральному со стороны улицы 3-й Слободской в сторону 9-й Слободской. Полицейская «Skoda» двигалась в левом ряду.

Перед пересечением с улицей 6-й Слободской автомобиль «Honda» резко повернул влево, тем самым «подрезав» патрульный автомобиль.

Сотрудники полиции приняли экстренное торможение с целью избежания ДТП. В результате чего служебный автомобиль патрульной полиции отбросило в столб расположенный за перекрестком. В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель врезался в служебный автомобиль патрульной полиции.