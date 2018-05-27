Николаевские спасатели вытащили из горящего дома женщину – пострадавшую госпитализировали

За прошедшие сутки, 26 мая, на территории Николаевской области зарегистрировано три пожара в жилом секторе.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что горел дом в селе Григорьевка на улице Молодежная. Спасатели ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров, спасено хозяйственное здание и имущество владельцев.

В городе Снигиревка во время тушения пожара дома на улице Садовой пожарным удалось не допустить распространения огня и уберечь дом от полного уничтожения. Площадь горения составила 15 квадратных метров.

Также спасатели привлекались для тушения пожара на улице Песчаная микрорайона Большая Корениха города Николаева.

Сообщение о возникновении пожара поступило в 22:56. По прибытию на место отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части провело разведку и в помещении спасатели обнаружили женщину в возрасте 40 лет. После чего вынесли ее на свежий воздух и с предварительным диагнозом отравление продуктами горения бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую.

«Пожар локализован в 23:20 и полностью ликвидирован в 23:30 на площади 15 квадратных метров», – говорится в сообщении.

«Всего в тушении пожаров в жилом секторе прошедшие сутки задействовались три единицы техники и 12 человек личного состава. В двух эпизодах причины огневых случаев устанавливаются, а в городе Снигиревка причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электробытовых приборов», – отметили в Госслужбе.

Напомним, что в Николаеве на полигоне ТБО продолжается тление мусора – на месте дежурят спасатели.