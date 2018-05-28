В Днепре забили насмерть охранника парка из-за того,что он сделал замечание

В субботу, 26 мая,в Днепре двое мужчин убили охранника парка, который запретил им срывать розы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

Отметим, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня в 14:00 в парке имени Глобы двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения залезли на клумбу и начали вырывать розы и ломать забор. Увидев это, сторож парка попросил этих «людей» прекратить это делать. После чего был забит насмерть двумя этими же персонажами. Оба задержаны полицией через 5 минут. Убитый сторож Гурба Александр Станиславович 1951 года», — написал он.

Патрульные задержали подозреваемых в убийстве и доставили в Днепровское отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье охранник больницы убил пациента, который пытался уйти домой.