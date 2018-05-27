На рынке в Киеве неизвестные начали ломать киоски – произошли столкновения между полицией и участниками погрома

В воскресенье, 27 мая, в Киеве на рынке возле станции метро «Лесная» произошли столкновения между неизвестными и полицией.

Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что ранее, 26 мая, в одном из киосков произошел конфликт, в результате которого продавец ударил военного пенсионера, заступившегося за женщину. Нападавшего, которым оказался 24-летний гражданин другого государства, задержали. Открыто уголовное производство по статье 296 («Хулиганство») Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщает издание, неизвестные начали громить киоски, ломать роллеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.

Фото: Цензор.НЕТ Фото: Цензор.НЕТ Фото: Цензор.НЕТ Фото: Цензор.НЕТ Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, что 21 апреля в Киеве представители националистической организации «С14» сожгли лагерь ромов на Лысой горе, после чего причастных к инциденту вызвала полиция.