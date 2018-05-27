Умер, побывавший на Луне астронавт NASA Алан Бил

фото:Nasa В субботу, 26 мая, в США на 87-м году жизни скончался астронавт Алан Бил, который был четвертым человеком, кто ступил на поверхность Луны.

Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что Бин почувствовал себя плохо около двух недель назад, когда находился в штате Индиана. Его доставили в больницу в Хьюстоне (штат Техас), где он умер в окружении близких.

Отметим, что 19 ноября 1969 года в составе миссии Аполло-12 Алан Бин стал четвертым, ступившем на поверхность Луны. Экипаж провел там более 31 часа и дважды выходил из модуля. Всего астронавт находился в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут, в том числе 31 час и 31 минуту на поверхности Луны. Позже он стал работать как гражданский специалист и занимался подготовкой астронавтов, а в 1981 году Бин оставил NASA и занялся живописью.

Ранее сообщалось, что умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк.