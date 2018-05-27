В Киеве в результате конфликта на рынке пострадали трое полицейских, десять участников погрома задержали

Фото: Цензор.НЕТ В результате конфликта на киевском рынке возле станции метро «Лесная» пострадало трое сотрудников полиции. 10 активных участников события доставили в Деснянское управление полиции.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве.

Как известно, в воскресенье, 27 мая, неизвестные начали громить киоски на рынке, после чего сотрудники полиции использовали газ, а участники погрома забросали полицейских камнями.

По предварительной информации, несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который побил военного пенсионера и 26 мая был задержан, и устроили потасовку с полицейскими.

«Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию», - рассказал начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции открыли два уголовных производства: по части 2 статьи 296 («Хулиганство») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.