В Киеве после финала Лиги чемпионов полиция задержала 18 футбольных болельщиков

На стадионе во время матча «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» произошли два столкновения между футбольными болельщиками.

Об этом сообщает NikSport со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киеве.

Болельщиков, которые провоцировали конфликт, сотрудники полиции вывели за пределы поля. Отметим, что после поединка поблизости Олимпийского несколько молодых людей пытались затеять драку, в результате чего полицейские задержали 18 человек с целью выяснения обстоятельств.

Позже, как сообщает «112 Украина» со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко, задержанных уже отпустили.

«Было (задержано) 18 молодых людей, которые пытались спровоцировать драку, однако полиция вовремя вмешалась. Их доставили в районное управление, провели профилактически меры, установили их личности и отпустили, так как они не успели совершить никаких правонарушений. Оружия у них не было», – отметил Крищенко.

Напомним, что в субботу, 26 мая, в Киеве прошел финал Лиги Чемпионов между футбольными клубами «Реал» (Испания) и «Ливерпулем» (Англия), который завершился со счетом 3:1.