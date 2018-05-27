Во Львовской области возле полигона нашли мертвым военнослужащего

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фото УНИАН
В субботу, 26 мая, возле Яворовского военного полигона во Львовской области обнаружили 38-летнего военнослужащего.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александра Поронюка.

По имеющейся информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности нашли мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

«Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине морпех сбежал из военной части и застрелился.

Олена Мельниченко

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