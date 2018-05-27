Под Киевом на трассе автомобиль врезался в отбойник и загорелся

Скриншот видео В воскресенье, 27 мая, возле поселка городского типа Глеваха неподалеку от Киева на Одесской трассе двигавшийся по направлению к Киеву автомобиль Daewoo Lanos врезался в отбойник и загорелся.

Об этом сообщают интернет-сообщества «Киев Оперативный и dtp.kiev.ua в Facebook.

Киев Оперативный опубликовал видео горящего автомобиля. Сообщество dtp.kiev.ua опубликовало другое видео, на котором автомобиль еще дымится, но огонь уже потушили пожарные. На данный момент информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что на Николаевщине «Ford» слетел с трассы в забор и загорелся – пострадала семья с детьми.