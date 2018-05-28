«Мать всех гроз»: В Великобритании зафиксировали 15 000 вспышек молний за четыре часа

В ночь на воскресенье, 27 мая, на юге Британии прошел шторм с проливным дождем и молниями. Как сообщает команда BBC Weather над страной прошло 15 000 ударов молний.

Об этом сообщает BBC.Украина

Отметим, что из-за такой непогоды аэропорт «Станстед» отложил сотни рейсов по причине того, что одна из молний повредила систему заправки самолетов. Также в графстве Эссекс молния ударила в крышу жилого дома, чем вызвала пожар.

Синоптик Томаш Шафернакер, представляющий прогнозы в эфире BBC назвал аномальную погоду «матерью всех гроз».

«Ух ты! Это абсолютное безумие.Я никогда не видел бурь с такими частыми молниями. В основном это сполохи и не слишком громкие, но вспышки просто потрясающие», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за удара молнии горел тополь.