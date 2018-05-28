В Балабановском лесном урочище на Николаевщине из-за поджога горела хвойная подстилка

иллюстрация из интернета В Николаевской области в понедельник, 28 мая, на территории Балабановского лесного урочища горела хвойная подстилка.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 1:55 спасателям сообщили, что на территории Балабановского лесного урочища возник пожар. Прибывшие работники 5 Государственная пожарно-спасательной части выяснили, что горит хвойная подстилка на ориентировочной площади 700 квадратных метров.

Подручными средствами, в 02:15 пожарным удалось локализовать пожар, а в 03:30 ликвидировать его, привлекая 1 единицу техники и 4 человека личного состава. Вероятной причиной возгорания стал поджог.

Напомним, что с начала этого года на территории Николаевской области зарегистрировано 32 лесных пожара, по сравнению с 2017 годом их количество выросло на 78%.