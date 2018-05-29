В Белой Церкви в общежитии колледжа распылили газ, есть пострадавшие

Неизвестный газ во вторник, 29 мая, распылили в одном из учебных заведений в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП Украины в Киевской области Николай Жукович, пишет УНН.

Жукович отметил, что к месту происшествия уже выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, никто из учащихся в результате распыления газа не пострадал.

- В полицию поступило сообщение о том, что в одном из учебных заведений Белой Церкви распылили газ. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, - сказал он.

Установлено, что студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время "разборки" кто-то из ребят использовал газовый баллончик.

Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Эвакуация жителей общежития не проводилась.



Напомним, 22 мая в результате отравления детей в харьковской школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом.

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.