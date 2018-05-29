В Доманевке 12-летнюю девочку придавило камнями, когда она с братом хотела построить «игрушечный домик»

В Доманевке 26 мая 12-летнюю девочку придавило камнями и шлакоблоками, ее госпитализировали.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Около 21:30 в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставили девочку с травмами.
«Девочка вместе со своим младшим братом выкопали яму глубиной 0,5 м, в которой начали строить игрушечный дом из шлакоблоков. В какой-то момент каменное сооружение упало на девочку, в результате чего она получила травмы», - отметили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»), продолжается расследование, в ходе которого будут устанавливаться обстоятельства произошедшего.
Напомним, что ранее в Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка.