В Доманевке 12-летнюю девочку придавило камнями, когда она с братом хотела построить «игрушечный домик»

В Доманевке 26 мая 12-летнюю девочку придавило камнями и шлакоблоками, ее госпитализировали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 21:30 в полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставили девочку с травмами.

«Девочка вместе со своим младшим братом выкопали яму глубиной 0,5 м, в которой начали строить игрушечный дом из шлакоблоков. В какой-то момент каменное сооружение упало на девочку, в результате чего она получила травмы», - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»), продолжается расследование, в ходе которого будут устанавливаться обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее в Николаеве автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину и девочку-подростка.