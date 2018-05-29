Возле Николаева попал в аварию грузовой микроавтобус, его водитель в реанимации

Под Николаевом вечером 29 мая на трассе М-14 перевернулся микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» с грузом огурцов.

Об этом сообщают «Новости-N».

Микроавтобус, под завязку загруженный огурцами, ехал со стороны Херсона в направлении Николаева. На «клеверной» развязке, возле бывшего поста ГАИ, у микроавтобуса лопнуло заднее колесо. Автомобиль резко изменил траекторию движения, врезался в отбойник вдоль левой полосы и перевернулся.

В результате ДТП серьезно травмирован водитель автомобиля, гражданин Азербайджана. С открытой черепно-мозговой травмой «скорая» доставила его в БСМП. Пострадавший находится в реанимации. Состояние его расценивается как крайне тяжелое. Груз, который перевозил микроавтобус, рассыпался по всей дороге. А сам «Mercedes» получил значительные механические повреждения.

Напомним, что ранее в центре Николаева произошло ДТП с участием четырех автомобилей.