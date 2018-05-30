На Херсонщине третий день горят Алешковские пески - к борьбе с огнем привлекли николаевских спасателей

Возле Херсона, на территории Алешковского лесоохотничьего хозяйства, с понедельника, 28 мая ликвидируют масштабный пожар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 8:00 спасатели продолжают ликвидировать пожар, дополнительно привлекая подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей.

«Всего к ликвидации пожара привлечены 325 человек и 94 единицы техники, из них от ГСЧС 173 человек и 43 единицы техники, в том числе 4 единицы авиационной техники (от ГСЧС - 3 самолета АН-32П, от Минобороны - вертолет МИ-8), от лесного хозяйства 90 человек и 42 единицы техники, от Минобороны 55 человек и 1 единица техники», - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиацией осуществлено 108 сбросов воды (431,5 тонн воды), а именно: самолетами АН-32 П ГСЧС 39 сбросов воды (312 тонн воды) и вертолетом МИ-8 Минобороны 69 сбросов воды (119,5 тонн воды).

Ранее сообщалось, что в Балабановском лесном урочище на Николаевщине из-за поджога горела хвойная подстилка.