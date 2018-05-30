Жительница Николаева обеспокоилась, что Намыв «уходит под воду» – в мэрии говорят, что на работы нужно ₴15 миллионов

Жители микрорайона Намыв в Николаеве просят городские власти решить проблему из-за угрозы подтопления береговой линии, а в мэрии отвечают, что существует проблема с финансированием берегоукрепляющих работ стоимостью 15 миллионов гривен.

Об этом сообщается в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в Facebook.

«С каждым днем воды Южного Буга «съедают» береговую линию Намыва. Только слепой не видит, как с каждым годом песчаная коса становится все меньше. Деревья, которые были высажены в 1976 году жителями микрорайона – ушли под воду. Хотя засаживали их в 50-ти метрах от уреза воды. Отсутствие берегоукрепления и, наверное, нежелание управителей города обращать внимание на такой «мелочный» вопрос, сегодня приводит к тому, что Намыв – 130 гектаров суши акватории Бугского лимана уходят на дно. И все бы ничего, если бы там не жили люди.

Если сегодня не обратить внимание на столь разрушительную динамику пожирания Южным Бугом песчаной косы, то завтра вода подберется к дороге и тогда плакали все ваши не только с горем пополам принятые зонингы, но и, очень долгожданные троллейбусы, зоны отдыха, набережные на Намыве… и все остальные пока еще разговоры и планы», – пишет жительница микрорайона Намыв Татьяна Чайка, призывая чиновников заняться проблемой укрепления береговой линии, чтобы избежать подтопления жилых домов.

Начальник управления экологии департамента ЖКХ Николаевского городского совета Владимир Корчагов в комментариях к этой записи сообщил, что о проблемы с грунтом на Намыве зафиксировали еще в 2011 году.

Также Корчагов отметил, что департамент ЖКХ разработал проект работ для решения проблем и документ прошел экспертизу. При этом остаются проблемы с финансированием работ. По словам Владимира Корчагова, речь идет о 15 миллионах гривен.