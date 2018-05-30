«Загоревшийся» самолет и эвакуация людей, - в николаевском аэропорту прошли пожарные учения

В среду, 30 мая, на территории КП «Николаевский международный аэропорт» прошли тактико-специальные учения с личным составом Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно первой легенде учений, у самолета Ан-24, прилетевшего в николаевский аэропорт, не открылось переднее шасси, в связи с чем пилот якобы запросил, чтобы для его посадки была уложена пенная подушка на посадочной полосе во избежание возгорания, и было принято решение об аварийной посадке самолета.

По второй легенде, пассажирский самолет во время посадки сошел с полосы и врезался в транспортное средство, из-за механических повреждений разлилось топливо, в результате чего авиатранспорт загорелся. Были якобы эвакуированы 42 человека: 38 пассажиров и четыре члена экипажа. Медики оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и далее они были якобы госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как отметил после пожарных учений заместитель руководителя ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаил Гриб, в случае необходимости отделения ведомства приезжают в аэропорт в течение 10 минут. Также, по его словам, на данный момент ГСЧС обеспечивает пожарную безопасность территории аэропорта.

- Пока у аэропорта нет средств для спасения людей на воде – мы готовы подстраховать,- сказал он.

Напомним, что ранее в Николаеве провели пожарные учения в «Мультиплексе» - спасатели эвакуировали людей с крыши.