За сутки на Николаевщине спасатели 14 раз привлекались к тушению пожара на открытых территориях

В среду, 30 мая, спасатели Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты 14 тушили пожары на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как отмечают в Госслужбе, горела сухая трава, камыш, кустарники, мусор в Березнеговатском, Вознесенском, Витовском, Веселиновском, Николаевском, Новоодесском районах области и в Николаеве, Снегиревке. Общая площадь пожаров составила почти 9 га.

Кроме того, огонь охватил открытые территории в Вознесенском районе и Снигиревке. Так, за пределами села Новогригорьевка Вознесенского района горела сухая трава и камыш на площади 4,5 га. На месте работал дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. В свою очередь, пожарные 24-й Государственной пожарно-спасательной части привлекались к ликвидации пожара сухой травы на улице Суворова города Снигиревка, площадь которого составила 2 га.

Напомним, что ранее на открытых территориях в Николаевской области горели камыш и сухая трава.