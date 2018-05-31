На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести подростка

В Николаевской области Доманевское отделение полиции разыскивает пропавшего без вести 14-летнего Дмитрия Лапко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

30 мая в полицию обратился местный житель с заявлением, что исчез его 14-летний сын. Мальчик 26 мая уехал на спортивном велосипеде из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мальчик ранее неоднократно убегал из дома.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, средней длины. Был одет в шорты, футболку красного цвета.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение подростка и владеют информацией, полезной для следствия, обратиться в полицию по адресу: поселок Доманевка, ул. Центральная, 31, или по телефонам (05152) 9-14-32, 0950402077, 102.

Напомним, что в Николаеве разыскивают пропавшего без вести 79-летнего пенсионера.