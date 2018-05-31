Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход

В Николаевской области полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором грузовой автомобиль «Volvo FH-12» сбил насмерть 41-летнего пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось 14 марта около 7:00 на 90-м км автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в Березанском районе, в районе села Счастливое. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Отдел расследования преступлений просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, и водителей, которые успели зафиксировать ДТП на видеорегистраторы, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (099) 288-21-02, (093) 530-72-99.