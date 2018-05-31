На «Широком Лане» во время учений чуть не утопили танк

В Николаевской области 31 мая во время учений механизированной бригады на полигоне «Широкий лан» и преодоления водной преграды произошла нештатная ситуация.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что именно произошло, в сообщении не указывается. Судя по видео, танк застрял под водой и его пришлось вытаскивать наружу.

«Во время выполнения с одной из боевых машин под водой произошла нештатная ситуация. Благодаря выдержке, умелым и слаженным действиям экипажа машины, а также профессионализму инженерного состава, пришедшему на помощь, танк успешно эвакуировали».

«Начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко, который наблюдал за ходом учений, принял решение о поощрении экипажа танка и водолаза за проявленные психологическую стойкость и профессионализм», - сообщили в Минобороны.

В то же время по обстоятельствам возникновения инцидента начальник Генерального штаба назначил служебное расследование. На время его проведения двое офицеров отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Напомним, что ранее на командование 92-й бригады открыли уголовное производство о преступной халатности на полигоне «Широкий лан».