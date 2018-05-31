В Николаеве мотоциклист попал в ДТП, когда пытался «проскочить» между машинами

В Николаеве на проспекте Центральном 31 мая в ДТП попал мотоциклист, его госпитализировали.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мотоциклист на отрезке между улицами 3-я и 6-я Слободская врезался в «маршрутку». Водитель маршрутного такси говорит, что мотоциклист пытался «проскочить» между автобусом и другим автомобилем. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.

Сейчас на месте ДТП работает патрульная полиция, движение на проспекте затруднено.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева произошло ДТП с участием четырех автомобилей.