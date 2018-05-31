В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко на перекрестке сбил 13-летнего велосипедиста

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.

Об этом сообщает «Украинская правда» источник в правоохранительных органах.

- В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ «НОВУС» на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - ПН), перелом ноги, - рассказал источник.

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги.

- Это была передовая машина, президент ехал через один километр, - добавил источник.

Напомним, 6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.