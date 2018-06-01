На Ивано-Франковщине местные жители перекрыли трассу на «Буковель», требуя отремонтировать дорогу

В пятницу, 1 июня, в Ивано-Франковской области местные жители перекрыли трассу на «Буковель», требуя отремонтировать дорогу.

Об этом корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Протестующие говорят, что не откроют дорогу, пока не будет техники. По крайней мере сегодня они намерены блокировать дорогу до вечера.

«Прикарпатцы объявили бессрочную акцию протеста - пока не выполнят их требования. На протест вышли более сотни человек. В направлении «Буковеля» образовалась многокилометровая пробка в обоих направлениях. В пробке стоят 4 автобуса с детьми. Правоохранители перекрыли дорогу за полтора километра от протестующих», - сообщает местное издание «Курс».

Первый заместитель председателя Службы автомобильных дорог области, который находится на месте, говорит, что подписано распоряжение ОГА о выделении 40 миллионов гривен на ремонт этой дороги от Яблонева в Делятина. И уже был проведен тендер. Этих денег должно хватить на 10 км новой дороги. Представители САД уверяют, что с 20 по 25 июня начнут делать дорогу.

Акция протеста была анонсированной Служба автомобильных дорог в области и правоохранители были проинформированы.

Как передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий, протестующие понемногу пропускают транспорт, однако пробка в обе стороны не уменьшается.

Напомним, ранее на Николаевщине жители Еланцкого района перекрывали трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и также требовали отремонтировать дорогу.