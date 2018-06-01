В Николаеве на одном месте с интервалом в несколько минут произошло два ДТП – одного водителя госпитализировали

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В Николаеве в пятницу, 1 июля, на проспекте Героев Украины столкнулись «Daewoo Lanos» и «Dodge», а через несколько минут на этом же месте в ДТП попали еще два автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Водители «Daewoo Lanos» и «Dodge» столкнулись на проспекте возле одной из автозаправок около 13:20. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Lanos» получил телесные повреждения и его доставили в медицинское учреждение.

«Через несколько минут на том же месте произошло столкновение автомобилей «Renault Logan» и «ВАЗ 2106», – подчеркнули в полиции.

В результате второго ДТП никто не пострадал.

На месте совершения ДТП работал следователь полиции. Устанавливаются все обстоятельства событий и решается вопрос о предоставлении квалификаций указанным аварий.

Напомним, в центре Николаева произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Тарас Леонтян

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