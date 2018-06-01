На Николаевщине пострадал мотоциклист, который столкнулся с автомобилем

В Николаевской области 1 июня на трассе М-24 «Благовещенское-Николаев» столкнулись автомобиль «ВАЗ-21099» и спортивный мотоцикл «Geon 250».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась около 13:00 возле села Раково в Вознесенском районе. Телесные повреждения получил 26-летний мотоциклист, его доставили в больницу.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что ранее в Николаеве на одном месте с интервалом в несколько минут случилось два ДТП.