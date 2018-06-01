«Попандос, смотри!» - возле Коблево водитель пошел на обгон по встречной полосе и протаранил машину

На границе Николаевской и Одесской областей 1 июня водитель легкового автомобиля пошел на обгон и спровоцировал ДТП.

Видео случившегося выложили в Viber-канале ДТП и дороги Николаева.

ДТП случилось в районе моста за поселком Коблево. Водитель серого автомобиля сначала вышел на встречную полосу, пытаясь обогнать другие машины, затем вроде бы отказался от маневра, но снова вышел на встречную полосу. В этот момент он врезался в другой автомобиль, который пытался уйти от столкновения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пострадал мотоциклист, который столкнулся с автомобилем.